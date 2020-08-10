Россия и Кипр заключат новое налоговое соглашение

Кипрская сторона приняла условия российского Минфина по соглашению о налогах. Россия остановит процесс расторжения документа.

«Кипрская делегация полностью согласилась с условиями российской стороны. Мы парафировали проект протокола, который должен быть подписан в сентябре 2020 года», — приводит «Коммерсант» слова вице-премьера Алексея Оверчука, возглавившего делегацию России на переговорах.

Ратификация протокола должна состояться до конца 2020 года, он вступит в силу с 1 января 2021 года.

Напомним, в начале августа российский Минфин сообщил о планах разорвать соглашение. Причиной стало то, что власти Кипра предложили поправки, которые сводили на нет предложение президента РФ Владимира Путина поднять налог на доходы с зарубежных счетов и дивидендов до 15%.