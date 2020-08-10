Школьный интернет решит проблему цифрового неравенства в Татарстане

Фото: Ринат Назметдинов

Интернет в школе — доступ всем



Подключение школ Татарстана к высокоскоростному интернету откроет доступ в Сеть не только сельским ученикам, но и остальным местным жителям, даже в отдаленной глубинке, надеются в Минцифре Татарстана. Раньше операторам связи было экономически невыгодно прокладывать оптоволоконные линии связи в селах и деревнях: на это приходилось тратить слишком много ресурсов и времени. Благодаря новому проекту провести интернет в отдаленную местность станет гораздо проще и быстрее, так как в селах уже будет свой «узел связи» — школа. Это позволит провести «оптику» и в остальные дома. Так, федеральная программа позволит решить проблему цифрового неравенства в республике, считают в министерстве.



Сейчас реализация программы находится на финальной стадии. Строительно-монтажные работы проведены уже на 945 объектах из 1 045. В Высокогорском районе, например, к высокоскоростному интернету подключили 31 школу. В 14 из них уже есть оптоволокно, а к остальным подведут к началу учебного года.

«Даже проверить почту было сложно»

Современный интернет скоро будет и в школе села Шуман Высокогорского района на 90 дворов, где проживают 118 жителей. Из-за близости к Казани район стремительно растет, говорят местные власти — за 10 лет население увеличилось более чем на 10 тыс. человек, а численность детей выросла с 3,5 тыс. до 6 тысяч. Но до сих пор в районных школах были проблемы с доступом к Всемирной сети. Например, в шуманской школе скорость интернета была не выше 5—10 Мб/с, но с нового года ребята получат высокоскоростной интернет.



— У нас в школе была очень низкая скорость интернета, поэтому мы практически не могли выйти ни на один сайт, кроме «еду.татар». Зайти в почту — уже было затруднение, мы раздавали интернет с телефона. Думаю, что с этой новой системой будет все намного лучше, — радуется учитель информатики Светлана Прибылова.

Педагоги наконец-то смогут вести полноценные уроки с использованием интерактивных досок и современного интернета. Кроме того, учителя получили возможность вести дистанционные уроки прямо из школы, чего им очень не хватало во время самоизоляции.

— «Оптика» заменит медные телефонные провода и обеспечит учебные заведения качественным и бесперебойным интернетом скоростью не ниже 100 Мб/с, скорость и объемы загрузки информации увеличатся в десятки раз, — добавил директор по строительству ПАО «Таттелеком» Ринат Бабакулов.

В регионах России такого пока нет



Сейчас в Татарстане обеспечивают доступ к высокоскоростному интернету для всех общеобразовательных организаций. На очереди — создание современных условий для работы и для сотрудников детсадов.



— Эта беспрецедентная программа выполняется в рамках национального проекта «Цифровая экономика» и по поручению президента республики. Такого нет ни в одном регионе России. Вместо устаревшей связи ADSL в этом году в школу приходят оптические линии связи, которые дают большую скорость доступа в интернет. Это даст возможность подключить большее количество компьютеров к сети интернет, чтобы люди могли с комфортом пользоваться сервисами и онлайн-системами по программам образования, — рассказал сегодня заместитель министра цифрового развития Татарстана Альберт Яковлев, когда посетил Шуман.

По его словам, из 1680 объектов образования в Татарстане уже подключили к современной системе 635 школ в городах и райцентрах. До 1 сентября волоконно-оптические линии связи подведут еще к 1045 сельским школам. Из них 546 школ вошли в 1913 социально значимых объектов трехлетней федеральной программы «Цифровая экономика», на которую в республике направят в общей сложности 1,1 млрд рублей. Кроме школ, в нее вошли учреждения среднего профессионального образования, ФАПы, объекты МЧС и Росгвардии, администрации сельских поселений. Подключение к высокоскоростной связи остальных 499 школ финансируют за счет дополнительных средств компании «Связьинвестнефтехим» (основного акционера ПАО «Таттелеком»), которая выделила для этого 231 млн рублей.

1 / 16 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Екатерина Аблаева, фото Рината Назметдинова