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Школьный интернет решит проблему цифрового неравенства в Татарстане

19:18, 10.08.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
Школьный интернет решит проблему цифрового неравенства в Татарстане
Фото: Ринат Назметдинов

Интернет в школе — доступ всем

Подключение школ Татарстана к высокоскоростному интернету откроет доступ в Сеть не только сельским ученикам, но и остальным местным жителям, даже в отдаленной глубинке, надеются в Минцифре Татарстана. Раньше операторам связи было экономически невыгодно прокладывать оптоволоконные линии связи в селах и деревнях: на это приходилось тратить слишком много ресурсов и времени. Благодаря новому проекту провести интернет в отдаленную местность станет гораздо проще и быстрее, так как в селах уже будет свой «узел связи» — школа. Это позволит провести «оптику» и в остальные дома. Так, федеральная программа позволит решить проблему цифрового неравенства в республике, считают в министерстве.

Сейчас реализация программы находится на финальной стадии. Строительно-монтажные работы проведены уже на 945 объектах из 1 045. В Высокогорском районе, например, к высокоскоростному интернету подключили 31 школу. В 14 из них уже есть оптоволокно, а к остальным подведут к началу учебного года.

«Даже проверить почту было сложно»

Современный интернет скоро будет и в школе села Шуман Высокогорского района на 90 дворов, где проживают 118 жителей. Из-за близости к Казани район стремительно растет, говорят местные власти — за 10 лет население увеличилось более чем на 10 тыс. человек, а численность детей выросла с 3,5 тыс. до 6 тысяч. Но до сих пор в районных школах были проблемы с доступом к Всемирной сети. Например, в шуманской школе скорость интернета была не выше 5—10 Мб/с, но с нового года ребята получат высокоскоростной интернет.

— У нас в школе была очень низкая скорость интернета, поэтому мы практически не могли выйти ни на один сайт, кроме «еду.татар». Зайти в почту — уже было затруднение, мы раздавали интернет с телефона. Думаю, что с этой новой системой будет все намного лучше, — радуется учитель информатики Светлана Прибылова.

Педагоги наконец-то смогут вести полноценные уроки с использованием интерактивных досок и современного интернета. Кроме того, учителя получили возможность вести дистанционные уроки прямо из школы, чего им очень не хватало во время самоизоляции.

— «Оптика» заменит медные телефонные провода и обеспечит учебные заведения качественным и бесперебойным интернетом скоростью не ниже 100 Мб/с, скорость и объемы загрузки информации увеличатся в десятки раз, — добавил директор по строительству ПАО «Таттелеком» Ринат Бабакулов.

В регионах России такого пока нет

Сейчас в Татарстане обеспечивают доступ к высокоскоростному интернету для всех общеобразовательных организаций. На очереди — создание современных условий для работы и для сотрудников детсадов.

— Эта беспрецедентная программа выполняется в рамках национального проекта «Цифровая экономика» и по поручению президента республики. Такого нет ни в одном регионе России. Вместо устаревшей связи ADSL в этом году в школу приходят оптические линии связи, которые дают большую скорость доступа в интернет. Это даст возможность подключить большее количество компьютеров к сети интернет, чтобы люди могли с комфортом пользоваться сервисами и онлайн-системами по программам образования, — рассказал сегодня заместитель министра цифрового развития Татарстана Альберт Яковлев, когда посетил Шуман.

По его словам, из 1680 объектов образования в Татарстане уже подключили к современной системе 635 школ в городах и райцентрах. До 1 сентября волоконно-оптические линии связи подведут еще к 1045 сельским школам. Из них 546 школ вошли в 1913 социально значимых объектов трехлетней федеральной программы «Цифровая экономика», на которую в республике направят в общей сложности 1,1 млрд рублей. Кроме школ, в нее вошли учреждения среднего профессионального образования, ФАПы, объекты МЧС и Росгвардии, администрации сельских поселений. Подключение к высокоскоростной связи остальных 499 школ финансируют за счет дополнительных средств компании «Связьинвестнефтехим» (основного акционера ПАО «Таттелеком»), которая выделила для этого 231 млн рублей.

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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
Екатерина Аблаева, фото Рината Назметдинова
Общество Татарстан

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