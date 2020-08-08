В Альметьевском районе Татарстана отремонтировали участок дороги Казань — Оренбург

В Альметьевском районе Татарстана отремонтировали региональную автодорогу общего пользования «Казань — Оренбург» — ст. Калейкино — «Набережные Челны — Заинск —Альметьевск» на участке от 7 км до 10,4 км. Дорожные работы сделаны по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Эта дорога соединяет федеральную трассу Казань — Оренбург с автодорогой регионального значения Набережные Челны — Заинск — Альметьевск, еще по ней проходит школьный маршрут.

Так, на участке общей протяженностью 3,4 км рабочие уложили выравнивающий слой и верхний слой покрытия из плотной асфальтобетонной смеси. В ходе ремонта были укреплены обочины из щебеночно-песчаной смеси по 1,5 м с каждой стороны, заменены 3 автопавильона и нанесена разметка, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Ранее в Пестречинском районе Татарстана продлили закрытие движения для транспорта по автомобильной дороге М-7 «Волга» — Кулаево — Пестрецы до 31 августа.

