«Нефтехимик» обыграл «Северсталь» в первом матче Кубка Башкортостана. У 20-летнего Шафигуллина — дубль
Нижнекамский «Нефтехимик» в стартовом матче Кубка Башкортостана одержал победу на череповецкой «Северсталью» — 4:2.
В первом периоде в составе нижнекамцев шайбой отметился белорусский нападающий Андрей Костицын. Во втором периоде голом отметился нападающий Михаил Бякин. В заключительном отрезке дублем отметился 20-летний нападающий Булат Шафигуллин.
Справка
Нефтехимик — Северсталь — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
1:0 — 25 Костицын (Кучерявенко, Рантакари) ГБ
1:1 — 29 Абдул (Кара, Адамчук) ГБ
2:1 — 35 Бякин (Вишневский, Галузин)
2:2 — 48 Яковлев (Вовченко, Виттасмяки) ГБ
3:2 — 56 Шафигуллин (Рантакари, Кучерявенко)
4:2 — 60 Шафигуллин ПВ
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