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«Нефтехимик» обыграл «Северсталь» в первом матче Кубка Башкортостана. У 20-летнего Шафигуллина — дубль

16:26, 10.08.2020
«Нефтехимик» обыграл «Северсталь» в первом матче Кубка Башкортостана. У 20-летнего Шафигуллина — дубль
Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» в стартовом матче Кубка Башкортостана одержал победу на череповецкой «Северсталью» — 4:2.

В первом периоде в составе нижнекамцев шайбой отметился белорусский нападающий Андрей Костицын. Во втором периоде голом отметился нападающий Михаил Бякин. В заключительном отрезке дублем отметился 20-летний нападающий Булат Шафигуллин.

Справка

Нефтехимик — Северсталь — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

1:0 — 25 Костицын (Кучерявенко, Рантакари) ГБ

1:1 — 29 Абдул (Кара, Адамчук) ГБ

2:1 — 35 Бякин (Вишневский, Галузин)

2:2 — 48 Яковлев (Вовченко, Виттасмяки) ГБ

3:2 — 56 Шафигуллин (Рантакари, Кучерявенко)

4:2 — 60 Шафигуллин ПВ

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