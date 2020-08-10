В Татарстане пенсионер убил бывшую жену и застрелился сам

Житель Лениногорска застрелил бывшую жену, а затем покончил с собой. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по Татарстану.

По предварительным данным, между 69-летним мужчиной и его 54-летней супругой произошел конфликт. В ходе ссоры пенсионер схватил охотничье ружье и выстрелил в женщину. Жертва скончалась мгновенно. Затем мужчина написал предсмертную записку и и покончил жизнь самоубийством.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Татарстане задержали мужчину, который грозился убить жену и несовершеннолетних детей, требуя передать ему наркотики и спиртное.

