Мэр Казани показал блогерам вторую часть набережной озера Кабан

Мэр Казани Ильсур Метшин показал блогерам вторую часть набережной озера Кабан. Ее планируют открыть к сентябрю, сообщает пресс-служба мэрии.

После завершения работ на набережной на обеих сторонах будут фитоочистные каскады, зона барбекю, футбольное поле, новые зоны для пешеходов и велосипедистов, амфитеатр, гамаки, спортплощадка и т. д. Пешеходные дорожки проложены так, что смягчают спуск и позволяют передвигаться на колясках.

Вдоль ул. Марджани, где будет выход к воде, установят скамейки, урны, клумбы и элементы навигации. Также будет Школа гребных видов спорта, прокат лодок, кафе и туалет.

В Казани в 2020 году планируется благоустроить пять общественных пространств. Помимо набережной озера Нижний Кабан, работы ведутся в парке «Черное озеро», в скверах у ДК им. Саид-Галиева и по ул. Авангардной, на площади перед ДК железнодорожников в Юдино.