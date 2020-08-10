Лукашенко сравнил выборы с праздником и назвал протестующих овцами

Выборы президента в Белоруссии прошли как праздник, однако те, кто захотел его испортить, засветились еще ярче, заявил действующий президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым.

Лукашенко подчеркнул, что выборы прошли при рекордной за всю историю явке, на участки голосования люди шли семьями, вместе с детьми. Причем, по его мнению, после объявления окончательных результатов, она может быть еще выше.

При этом не обошлось без тех, кому захотелось испортить праздник. «Они засветились еще ярче этой ночью», — отметил белорусский лидер. Он добавил, что ночью в стране зафиксировали звонки из-за границы, в частности из Польши, Чехии и Великобритании, которые управляли «овцами».

«Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — передает «БЕЛТА» слова Лукашенко.

Выборы президента Белоруссии завершились вчера, 9 августа. После окончания голосования в городах страны вспыхнули массовые акции протеста. Силовики для разгона демонстрантов применяли водометы и светошумовые гранаты, протестующие в ответ строили баррикады, жгли фаеры. Опрошенные «Реальным временем» политологи считают, что Лукашенко удержится у власти, несмотря на сложившуюся ситуацию, а все стихийные акции — исключительно зарубежное вмешательство. Подробности — в материале интернет-газеты.