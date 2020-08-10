Месть Элвина Грея: муж бывшей девушки не может выступать на концертах

Фото: Дмитрий Резнов

Татаро-башкирский певец Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, запретил выступать под музыкальным лейблом Юльякшина Вильдану Шамсутдинову. Об этом он сообщил в Instagram.



По словам Юльякшина, конфликт произошел из-за того, что он увидел «истинное лицо некоторых людей», так как Вильдан Шамсутдинов назвал себя свободным от проекта человеком.

Элвин Грей заявил, что Вильдану Шамсутдинову запрещено исполнять весь его репертуар на концертах, он снят со всех ротаций, а псевдоним и песни Вильдану больше не принадлежат. Юльякшин предупредил организаторов концертов: «Доводим до сведения организаторов концертов. Приглашение на мероприятия данного артиста является нарушением и карается по закону (до 5 000 000 рублей за каждое выступление)», — написал он в Instagram.

Поклонники считают ситуацию абсурдной и предполагают, что конфликт мог быть спровоцирован скорее личными обидами, а не высказываниями Вильдана, поскольку последний недавно женился на Гульназ Асаевой, которая до него долгое время встречалась с Элвином Греем.

Напомним, в 2018 году у Элвина Грея был конфликт с татарской исполнительницей Гузель Уразовой, связанный с защитой интеллектуальных прав.

