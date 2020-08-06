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Меньше трети россиян хотят уходить на пенсию по достижении 55 лет

10:09, 06.08.2020 1
Меньше трети россиян хотят уходить на пенсию по достижении 55 лет
Фото: Реальное время

Меньше трети россиян хотят уходить на пенсию по достижении 55 лет. Об этом говорят данные сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

По данным исследования, 69% граждан не хотели бы бросать работу, при этом 11—14% мужчин и 7% женщин хотели бы работать и после 70 лет. Это объясняется малой финансовой обеспеченностью пенсионеров.

При этом 80% респондентов ответили, что не смогут перестать работать до наступления пенсии, так как им не на что будет жить. Лишь 4% опрошенных заявили, что у них есть достаточно сбережений к пенсии, а 3% надеются на содержание родственников. Остальная часть надеется получать другие источники дохода, передает РБК.

При этом 49% респондентов признались, что ничего не делают для того, чтобы обеспечить свою старость. Они объясняют это отсутствием возможности откладывать деньги.

Ранее аналитики назвали самые привлекательные по зарплатам отрасли.

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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:23
    Неправильный заголовок. Меньше трети россиян МОГУТ уходить на пенсию по достижении 55 лет
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