Меньше трети россиян хотят уходить на пенсию по достижении 55 лет

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Меньше трети россиян хотят уходить на пенсию по достижении 55 лет. Об этом говорят данные сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

По данным исследования, 69% граждан не хотели бы бросать работу, при этом 11—14% мужчин и 7% женщин хотели бы работать и после 70 лет. Это объясняется малой финансовой обеспеченностью пенсионеров.

При этом 80% респондентов ответили, что не смогут перестать работать до наступления пенсии, так как им не на что будет жить. Лишь 4% опрошенных заявили, что у них есть достаточно сбережений к пенсии, а 3% надеются на содержание родственников. Остальная часть надеется получать другие источники дохода, передает РБК.

При этом 49% респондентов признались, что ничего не делают для того, чтобы обеспечить свою старость. Они объясняют это отсутствием возможности откладывать деньги.



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