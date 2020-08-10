Среди выпускников казанских школ выросло количество медалистов

Из 6 002 казанских выпускников школ в этом году ЕГЭ сдали 5 650 человек. Выявлено три нарушения — использование шпаргалок, но попавшиеся с ними смогли пересдать экзамены в резервные дни. Начальник управления образования Казани Ирек Ризванов на «деловом понедельнике» доложил, что средний балл по ЕГЭ в этом году увеличился на 0,45 пункта. 25 человек не справились с экзаменом. На четыре человека увеличилось количество 100-бальников — их 98, семь выпускников получили максимальный балл по двум предметам.

Поскольку результаты ЕГЭ в этом году не влияли на итоговый аттестат, в Казани в этом году увеличилось количество медалистов. Их 779 человек против 585 в прошлом году.

«Учебный год в связи с эпидемией пандемии был очень сложным, но результаты ЕГЭ оказались очень достойными», — резюмировал начальник горотдела образования.

Напомним, 6 августа в Татарстане закончился основной период ЕГЭ. По сравнению с прошлым годом вырос средний балл по русскому и английскому языкам, обществознанию, географии, литературе. Понизился средний балл по «профильной» математике, химии, информатике, биологии. Но в целом татарстанские выпускники показали более высокие баллы, чем средние результаты по России.