Проектно-конструкторскому центру «Нижнекамскнефтехима» — 55 лет

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Проектно-конструкторский центр (ПКЦ) ПАО «Нижнекамскнефтехим» отметил свое 55-летие. Изначально отдел, в состав которого входили восемь сотрудников, располагался в городской пятиэтажке. Его возглавлял Геннадий Алексеев. Под его руководством были разработаны чертежи для строительства новых промышленных производств, в частичности проекты по ЦГФУ и СКИ-3.

Специалистов отдела также подключали к проектированию гражданских объектов: трамвайного депо, телецентра, городских больниц, образовательных учреждений и других. Одним из значимых проектов считается парк Нефтехимиков, доработанный ПКЦ в нынешнее время.

Сегодня проектно-конструкторский центр — структурное подразделение «Нижнекамскнефтехима», выполняющее разработку рабочей документации для поддержания безаварийной и бесперебойной эксплуатации объектов, реконструкции и развития производств, внедрения новых энерго-и ресурсосберегающих технологий, а также освоения новых видов продукции.

Центр состоит из 16 производственных и трех общих отделов, в которых трудятся свыше 200 специалистов. Сотрудники также проводят бюджетную оценку планируемых проектов, анализ и согласование документов сторонних проектных организаций, осуществляют авторский надзор, ведут архив проектной, рабочей и исполнительной документации ПАО «Нижнекамскнефтехим».

ПКЦ в составе «Нижнекамскнефтехима» является членом саморегулируемой организации Ассоциации «Нефтегазсервис» и имеет допуск к работам по подготовке документации в области проектирования нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, в сферах промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Проектно-конструкторский центр имеет славную историю и богатые традиции в общественной, спортивной и профсоюзной жизни. Коллектив центра — непременный участник и многократный призер всех культурно-массовых, общественных и спортивных мероприятий, проводимых в ПАО «Нижнекамскнефтехим».

