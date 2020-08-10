Казанские феминистки провели новую акцию, посвященную проблеме домашнего насилия

Фото: предоставлено сообществом "Фемкызлар"

Сегодня в Казани активистка сообщества «ФемКызлар» провела акцию, посвященную проблеме домашнего насилия, перед зданием Кабинета министров республики.

«Избитая» девушка в домашнем халате и тапочках вышла на площадь Свободы, держа в руках плакат с надписью «Мне нужен закон против домашнего насилия».

Таким образом казанские феминистки хотят обратить внимание властей и граждан к проблеме домашнего насилия и необходимости принятия закона о его профилактике.

В начале июля активистки «Фемкызлар» провели перформанс «Кровавая свадьба», который также был призван обратить внимание на проблему домашнего насилия в России.