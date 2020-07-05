В Казани феминистки облили невесту кровью

В Казани активистки движения «ФемКызлар» провели перфоманс «Кровавая свадьба». Во дворе ЗАГСа Кировского района они организовали фотосессию, во время которой девушку в свадебном платье облили «кровью».

Позже условный жених за ноги затащил девушку в машину.

Акция была посвящена проблемам домашнего насилия.

Напомним, в середине мая феминистка и блогер Виталина Мусина сняла ролик с прогулкой в магазин в трусах на лице, заменявших маску.