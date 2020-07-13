Россияне, работающие на удаленке, смогут вернуть расходы на электричество

Минтруд России поддержал проект поправок в Трудовой кодекс РФ о дистанционном режиме работы, они в том числе предусматривают компенсацию расходов на электричество, пишут «Известия».

По словам первого зампреда комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Тарасенко, работник сможет запросить компенсацию расходов на электроэнергию и амортизацию компьютера.

Как это будет происходить на практике, работодатель и сотрудник должны решить самостоятельно. К примеру, работодатель может увеличить оклад сотрудника на размер его расходов.

Тарасенко рассказал, что до пандемии коронавируса в России дистанционно работали около 30 тыс. человек, теперь таких 5 млн человек. Россияне жалуются на жесткую эксплуатацию со стороны работодателей: начало и конец рабочего дня перестали иметь четкие границы, при этом по работе стали звонить среди ночи.

В Минтруде подчеркнули, что авторам законопроекта необходимо уточнить понятия «неприкосновенность времени отдыха», а также «время взаимодействия».