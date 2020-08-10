В Нурлате бизнесмена судят за вырубку деревьев, на которую он получил разрешение

В Нурлате бизнесмена судят за вырубку деревьев, на которую он получил разрешение.

Роланд Чахмахчёв возглавляет сельскохозяйственное предприятие «Дуслык», которое выращивает зерновые культуры на арендованных у пайщиков еще в 90-е годы землях. На участке имеется посадка тополей и кленов размером 70—80 метров, которую решили срубить ради безопасности: большинство деревьев сгнили, а рядом проходит линия электропередач, газопровод и располагается заправка.

Чахмахчёв официально обратился к руководителю исполкома Ахметовского поселения Рамису Шайхутдинову с просьбой разрешить вырубку. Как потом объяснял следователю Шайхутдинов, он убедился, что на публичной кадастровой карте этот участок под номером 16:32:061001:64 относится к землям сельхозназначения, после чего дал письменное разрешение.

Однако во время вырубки их застал участковый лесничий Алексей Питиримов, совершавший обход. Он потребовал предъявить разрешение на вырубку, но узнав, что оно выдано исполкомом, позвонил своему начальнику — руководителю Нурлатского лесничества Рустему Галееву. Тот прибыл на место и сообщил, что рабочие не имеют права валить деревья, так как это земли лесного фонда.

Дело закрывали и открывали еще три раза, пока 28 февраля этого года его не выделили в отдельное производство с одним обвиняемым — Роландом Чахмахчёвым, остальных фигурантов посчитали невиновными. 5 июня оно было передано в суд.



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