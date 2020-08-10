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Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +23 градусов

05:27, 10.08.2020
Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +23 градусов
Фото: Гидрометцентр РТ

В понедельник, 10 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами в восточных районах республики пройдет небольшой дождь.

Ветер северо-западный умеренный, местами сильный порывами до 15 — 18 м/с. Минимальная температура воздуха утром составит +8..+13˚С. Днем воздух прогреется до +18..+23 градусов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ранее на Кремлевской набережной ветер повалил стенды фотовыставки.

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