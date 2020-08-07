На Кремлевской набережной в Казани повалены стенды фотовыставки красот Волги

Фото: соцсети

На Кремлевской набережной оказались поваленными стенды с фотовыставкой, посвященной Волге. Об этом сообщили в соцсетях.

Предположительно, «вандалом» оказалась непогода, которая вчера обрушилась на Казань. Скорость ветра местами усиливалась до 15—20 м/с.

Выставка снимков красот Волги, сделанных во время полетов пилотов-фотографов Андрея Вострова и Валерия Безрученко, продлится до 6 сентября.



Напомним, что вчера на Казань обрушился сильный ливень.