«Дочке» «Газпрома» грозит штраф до 1 млн рублей после пожара в Казани

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Ростехнадзор сообщил о результатах проверки на Казанской кустовой базе, принадлежащей компании «Газпром сжиженный газ». Ведомство нашло более 60 нарушений и теперь «дочке» «Газпрома» грозит штраф от 0,5 до 1 млн рублей.

«В ходе проверочных мероприятий было установлено, что предприятием не осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, не обеспечена готовность к локализации и ликвидации последствий аварий», — сообщает пресс-служба Приволжского управления Ростехнадзора.

Утверждается, что компания не проводила испытания и освидетельствования техустройств, а также не оснастила автоматическими системами контроля железнодорожную сливную эстакаду сжиженных газов «База хранения СУГ (ГНС г. Казань)».

Руководству компании выдано предписание устранить нарушения. А также возбуждено административное дело по статье 9.1 ч. 3 КоАП РФ «Грубое нарушение требований промышленной безопасности». Наказание по ней предусматривает штраф в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Напомним, что вечером 12 июня в Казани произошел взрыв на газораспределительной станции. Одна из емкостей со сжиженным газом лопнула, он стал выходить из отверстия и гореть. Пожарные около 17 часов поливали емкости, чтобы предотвратить более масштабный взрыв. Огонь был потушен только после того, как выгорел весь находившийся в цистерне газ. К сожалению один человек погиб, еще двое пострадали.