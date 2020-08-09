Источник: «Рубин» согласовал трансфер полузащитника сборной Южной Кореи

Полузащитник канадского клуба «Ванкувер Уайткэпс», выступающего в МЛС и сборной Южной Кореи, Хван Ин-Бом, с большой долей вероятности продолжит карьеру в российской Премьер-лиге. Об этом сообщает sportske novosti.

По информации источника, 23-летний хавбек продолжит карьеру в «Рубине», и казанский клуб якобы уже согласовал трансфер полузащитника сборной Южной Кореи.

Также отмечается, будто в услугах Хвана было заинтересовано и загребское «Динамо», которое активно вело по трансферу игрока, но в последний момент казанский клуб перебил предложение.

В текущем сезоне МЛС Ин-Бом сыграл шесть матчей за «Ванкувер Уайткэпс» и отметился лишь одной результативной передачей. В свои 23 года полузащитник провел уже 23 матча в форме сборной Южной Кореи.

