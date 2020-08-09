Татарстанское УФАС: реклама Sunlight о ликвидации может быть признана недобросовестной

Татарстанское УФАС России считает, что реклама Sunlight о ликвидации магазинов может быть признана недобросовестной и нарушающей требования действующего законодательства. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сеть ювелирных магазинов Sunlight снова объявила о закрытии торговых точек в Казани. Магазин объявил о крупных скидках в рамках распродажи остатков товара — вплоть до 80%. Однако это уже не первое объясление о «ликвидации» . Примерно раз в год сеть объявляет о своем закрытии с 2016 года



В УФАС России по РТ отметили, что обращений, связанных с регулярным закрытием магазинов не поступало.

«Учитывая, что подобные акции сеть Sunlight действительно запускает не впервые, речь может идти о намерении компании привлечь внимание к реализуемой ею продукции и обеспечить приток потенциальных клиентов. В случае, если за такой рекламой стоит такого рода маркетинговый ход, направленный только лишь на привлечение внимания и не содержащий достоверных сведений о реальном закрытии магазинов, данная реклама может быть признана недобросовестной и нарушающей требования действующего законодательства», — ответили «Реальному времени» в ведомстве.

Отметим, что Sunlight уже попадал в поле зрения ФАС, но легко отделался. В рамках разбирательства антимонопольщики обращались в ТЦ крупных городов области — там им ответили, что расторжения договоров не намечается. Выяснилось, что один из ТЦ даже пытался помешать размещать рекламные баннеры о ликвидациях, но местный Sunlight проигнорировал запрет арендодателя.

