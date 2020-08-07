Ювелирный Sunlight в Казани «назакрывается» на ФАС?

Традиция «закрываться»

Сеть ювелирных магазинов Sunlight в очередной раз объявила о закрытии магазинов в ряде городов — в том числе и в Казани. На сайте сети висит объявление о закрытии точек в «Южном» и в Park House. В связи с этим магазин объявил о крупных скидках в рамках распродажи остатков товара — вплоть до 80%. О скидках сеть рассказывает довольно активно — через рекламу в «Инстаграме», таргетированную, направленную на местных пользователей, а иногда также через СМС-рассылки (скриншоты есть в распоряжении «Реального времени»).

Все бы ничего, но Sunlight объявляет о ликвидациях магазинов с завидной регулярностью, примерно раз в год. Так, новости о закрытии казанских магазинов сети можно найти еще в 2016 году и позже. Аналогичная ситуация в других крупных городах — Уфе, Нижнем Новгороде, Челябинске, Волгограде

На это уже обращают внимания и клиенты сети: «Sunlight, к чему эта наглая ложь? Каждый год какое то закрытие магазинов у вас, цены меняются каждую неделю. Месяц назад кольцо стоило 690, потом 790 и спустя еще какое то время захожу смотрю 1290, хотя и тогда типа акции и сейчас акции. Размеры якобы «скидок» одинаковые были», — пишет пользователь Дмитрий Колобков в группе сети (орфография и пунктуация сохранены).

К нему присоединился еще ряд комментаторов — они также заявили, что с объявлением акций некоторые товары, наоборот, стали ощутимо дороже. Сам же Sunlight в ответах клиентам с официальной страницы заявляет: закрытие магазинов — явление регулярное.

«Мы регулярно закрывали некоторые магазины насовсем или на реконструкцию, это особенность розничной торговли», — отвечает магазин. А ситуацию с ценами там объясняют «конъюнктурой рынка».

Sunlight уже попадал в поле зрения ФАС, но легко отделался

Вопросом добросовестности подобной рекламы рано или поздно должны были озаботиться контролирующие органы. В частности, летом прошлого года Волгоградское УФАС усмотрело в действиях Sunlight нарушение запрета на недобросовестную рекламу путем введения в заблуждение.

В рамках разбирательства антимонопольщики обращались в ТЦ крупных городов области — там им ответили, что расторжения договоров не намечается. Выяснилось, что один из ТЦ даже пытался помешать размещать рекламные баннеры о ликвидациях, но местный Sunlight проигнорировал запрет арендодателя.

— Интересно, что за последние 3 года это уже далеко не первый случай так называемой полной «ликвидации» сети Sunlight. Речь со всей очевидностью идет просто о маркетинговой акции, призванной создать ажиотажный спрос со стороны потребителей путем манипулирования их поведением. По всей видимости, данная компания не очень-то дорожит своей деловой репутацией, — заявил заместитель руководителя Волгоградского УФАС России Ирина Никуйко.

Вместе с тем в результате разбирательства Волгоградское УФАС ограничилось предупреждением в адрес Sunlight.

В 2018 году и в январе 2019 года вопросом рекламы Sunlight также занималось Челябинское УФАС — правда, там антимонопольщиков больше волновал факт рассылки СМС-сообщений без согласия абонентов. В 2018 году за это оштрафовали компанию, которая непосредственно занималась рассылкой. Чем закончилось разбирательство в 2019 году, не сообщалось.

«Реальное время» направило запрос в татарстанское УФАС о том, были ли разбирательства в отношении Sunlight в республике.

Александр Артемьев