В Казани на видео сняли драку двух семейных пар

Фото: Реальное время

В Казани на видео сняли драку двух семейных пар. Ролик обсуждают пользователи соцсетей.

Сообщается, что инцидент произошел в Авиастроительном районе Казани на улице Айдарова. На кадрах видно, что пока один прохожий пытался разнять сцепившихся мужчин, разборки устроили женщины, причем одна из женщин была в хиджабе.

Происходящее явно развлекало наблюдавших ситуацию детей. Они весело хихикали.

Причины потасовки пока неизвестны.



Ранее в Москве в парке Горького произошла потасовка между отмечающими юбилей ВДВ десантниками и бойцами Росгвардии.

