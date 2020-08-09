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В Казани на видео сняли драку двух семейных пар

13:01, 09.08.2020
В Казани на видео сняли драку двух семейных пар
Фото: Реальное время

В Казани на видео сняли драку двух семейных пар. Ролик обсуждают пользователи соцсетей.

Сообщается, что инцидент произошел в Авиастроительном районе Казани на улице Айдарова. На кадрах видно, что пока один прохожий пытался разнять сцепившихся мужчин, разборки устроили женщины, причем одна из женщин была в хиджабе.

Происходящее явно развлекало наблюдавших ситуацию детей. Они весело хихикали.

Причины потасовки пока неизвестны.

Ранее в Москве в парке Горького произошла потасовка между отмечающими юбилей ВДВ десантниками и бойцами Росгвардии.

Общество Татарстан

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