В Казани на видео сняли драку двух семейных пар
В Казани на видео сняли драку двух семейных пар. Ролик обсуждают пользователи соцсетей.
Сообщается, что инцидент произошел в Авиастроительном районе Казани на улице Айдарова. На кадрах видно, что пока один прохожий пытался разнять сцепившихся мужчин, разборки устроили женщины, причем одна из женщин была в хиджабе.
Происходящее явно развлекало наблюдавших ситуацию детей. Они весело хихикали.
Причины потасовки пока неизвестны.
Ранее в Москве в парке Горького произошла потасовка между отмечающими юбилей ВДВ десантниками и бойцами Росгвардии.
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