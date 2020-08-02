В Москве на видео попала драка бывших десантников и росгвардейцев

В Москве в парке Горького произошла потасовка между отмечающими юбилей ВДВ десантниками и бойцами Росгвардии. Драка попала на видео.

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что из-за мелкой потасовки правоохранители решили задержать одного из вэдэвэшников. Тогда гуляющие коллеги решили вступиться за представителя Воздушно-десантных войск.

По версии Пятого канала, причиной конфликта стала попытка одного из сотрудников правоохранительных органов вытащить десантника из фонтана. Это не понравилось его друзьям, и они развязали драку.



В пресс-службе центрального округа Росгвардии «РИА Новости» рассказали, что в парке Горького пресекли нарушение общественного порядка.