На Каме в Татарстане спасли двух подростков-«робинзонов»

Фото: МЧС по РТ

На реке Кама в Лаишевском районе спасатели нашли в 500 метрах от берега двух подростков в лодке. У них закончился бензин, а весла сломались.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по РТ, 8 августа в 03.45 спасатели получили сообщение, что у двух подростков в лодке закончился бензин, а весла сломаны. В 07.40 спасатели обнаружили их в 500 метрах от берега и отбуксировали лодку.

Два подростка 16 и 17 лет от медицинской помощи отказались, и переданы сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств.



«Лаишевская робинзонада на Каме завершилась благополучно», — сказано в сообщении пресс-службы МЧС.

Ранее из социального приюта для детей и подростков «Гнездышко» сбежал подросток.

