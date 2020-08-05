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Из приюта Татарстана сбежал подросток, прокуратура провела проверку

18:00, 05.08.2020
Из приюта Татарстана сбежал подросток, прокуратура провела проверку
Фото: realnoevremya.ru

12 июня текущего года из социального приюта для детей и подростков «Гнездышко» сбежал подросток. За воспитанниками не усмотрели сотрудники, сообщает сайт прокуратуры Татарстана.

Зеленодольская городская прокуратура провела проверку инцидента. Ведомство внесло в адрес руководителя ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Гнездышко» представление. По итогам рассмотрения акта двое сотрудников приюта привлечены к дисциплинарной ответственности.

Вскоре воспитанника нашли и вернули в приют.

Напомним, психоневрологические интернаты в Татарстане продолжают оставаться на самоизоляции.

Происшествия Татарстан
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