Из приюта Татарстана сбежал подросток, прокуратура провела проверку

12 июня текущего года из социального приюта для детей и подростков «Гнездышко» сбежал подросток. За воспитанниками не усмотрели сотрудники, сообщает сайт прокуратуры Татарстана.



Зеленодольская городская прокуратура провела проверку инцидента. Ведомство внесло в адрес руководителя ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Гнездышко» представление. По итогам рассмотрения акта двое сотрудников приюта привлечены к дисциплинарной ответственности.

Вскоре воспитанника нашли и вернули в приют.

Напомним, психоневрологические интернаты в Татарстане продолжают оставаться на самоизоляции.