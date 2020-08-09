В Татарстане пожарные расчистили реку от плотин бобров
В Татарстане спасатели расчистили реку от плотин бобров и спасли дома от подтопления. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РТ.
В Бугульминском районе местные жители обратились к спасателям с сообщением, что из-за плотин бобров в реке поднялся уровень воды. Это грозило подтоплением близстоящих домов.
Пожарные ПСЧ №64 расчистили завалы на реке. Угроза подтопления снята, передает «Татар-информ».
Ранее в Нижнекамске в частный дом бобр забрался в дом и напугал хозяев.
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