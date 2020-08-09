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В Татарстане пожарные расчистили реку от плотин бобров

11:41, 09.08.2020
В Татарстане пожарные расчистили реку от плотин бобров
Фото: pixabay.com

В Татарстане спасатели расчистили реку от плотин бобров и спасли дома от подтопления. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РТ.

В Бугульминском районе местные жители обратились к спасателям с сообщением, что из-за плотин бобров в реке поднялся уровень воды. Это грозило подтоплением близстоящих домов.

Пожарные ПСЧ №64 расчистили завалы на реке. Угроза подтопления снята, передает «Татар-информ».

Ранее в Нижнекамске в частный дом бобр забрался в дом и напугал хозяев.

Общество Татарстан

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