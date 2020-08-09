В Татарстане пожарные расчистили реку от плотин бобров

В Татарстане спасатели расчистили реку от плотин бобров и спасли дома от подтопления. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РТ.

В Бугульминском районе местные жители обратились к спасателям с сообщением, что из-за плотин бобров в реке поднялся уровень воды. Это грозило подтоплением близстоящих домов.

Пожарные ПСЧ №64 расчистили завалы на реке. Угроза подтопления снята, передает «Татар-информ».



Ранее в Нижнекамске в частный дом бобр забрался в дом и напугал хозяев.

