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Происшествия

В Нижнекамске бобр забрался в дом и напугал хозяев

20:16, 06.05.2020
В Нижнекамске бобр забрался в дом и напугал хозяев
Фото: pixabay.com

В Нижнекамске в частный дом бобр забрался в дом и напугал хозяев.

В экстренные службы позвонили испуганные хозяева жилища. От непривычной обстановки животное повело себя агрессивно, чем и напугало жителей.

Сообщение передали в Госкомитет Татарстана по биоресурсам. Приехавшие на место специалисты отловили животное и вернули в привычную среду обитания, передает пресс-служба ведомства.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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