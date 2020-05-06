В Нижнекамске бобр забрался в дом и напугал хозяев

В Нижнекамске в частный дом бобр забрался в дом и напугал хозяев.

В экстренные службы позвонили испуганные хозяева жилища. От непривычной обстановки животное повело себя агрессивно, чем и напугало жителей.

Сообщение передали в Госкомитет Татарстана по биоресурсам. Приехавшие на место специалисты отловили животное и вернули в привычную среду обитания, передает пресс-служба ведомства.