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США передислоцирует военные войска в Европе ближе к границам России

08:49, 09.08.2020
США передислоцирует военные войска в Европе ближе к границам России
Фото: Pixabay

США передислоцирует военные войска в Европе ближе к границам России. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Из Германии будет выведена часть военных, которые отправятся либо домой, либо в другие страны Европы — Бельгию и Италию, чтобы укрепить позиции НАТО.

«Мы передислоцируем больше войск дальше на восток, ближе к российским границам, чтобы сдерживать их [Россию]», — сказал он (цитата по РБК).

Он отметил, что союзники по Североатлантическому альянсу поддержали решение Вашингтона.

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