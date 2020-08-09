США передислоцирует военные войска в Европе ближе к границам России

Фото: Pixabay

США передислоцирует военные войска в Европе ближе к границам России. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.



Из Германии будет выведена часть военных, которые отправятся либо домой, либо в другие страны Европы — Бельгию и Италию, чтобы укрепить позиции НАТО.

«Мы передислоцируем больше войск дальше на восток, ближе к российским границам, чтобы сдерживать их [Россию]», — сказал он (цитата по РБК).

Он отметил, что союзники по Североатлантическому альянсу поддержали решение Вашингтона.

