США передислоцирует военные войска в Европе ближе к границам России
США передислоцирует военные войска в Европе ближе к границам России. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Из Германии будет выведена часть военных, которые отправятся либо домой, либо в другие страны Европы — Бельгию и Италию, чтобы укрепить позиции НАТО.
«Мы передислоцируем больше войск дальше на восток, ближе к российским границам, чтобы сдерживать их [Россию]», — сказал он (цитата по РБК).
Он отметил, что союзники по Североатлантическому альянсу поддержали решение Вашингтона.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым