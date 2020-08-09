Директор ГИСУ Татарстана рассказал о сложностях во время строительства зоопарка

Фото: пресс-служба президента РТ

Директор ГИСУ Татарстана Марат Айзатуллин рассказал, в чем заключалась сложность строительства нового зоопарка в Казани.

Для Татарстана обновление зоопарка оказалось необычным проектом. Были привлечены архитекторы, специалисты ездили в другие зоопарки, чтобы посмотреть, где и как они обустроены. Выяснилось также, что у каждого животного есть свои инспекторы, без разрешения которых нельзя сдать объект.

«То, что нам нарисовали, мы построили, а приезжает инспектор и говорит: «Вот сюда слон не зайдет, он может поцарапаться». А инспекторы там такие — не дай бог, что с животным случится, это будет мировой скандал. Это никому не нужно. Строительство не завершится, пока вольер не будет соответствовать всем требованиям инспектора, который отвечает за конкретное животное», — рассказал Айзатуллин в интервью Андрею Кузьмину.

Спикер признается, что они попросту не знали очень многих нюансов. Вольеры животным приходилось переделывать по несколько раз.

«Мы не знали, что бывает черный и белый носорог. Черный ест, наклонив голову, а белый только сверху. Мы вроде все под него сделали, а потом оказывается, что надо все снести. И так по 10 раз! Крокодил плавает, а потом где-то должен греться. Вроде сделали для него помост, провели систему отопления, а летом же отопление отключают. Ему всегда греться надо, а там холодный камень.

Вроде инспектор дал нам все замечания, мы их устранили, а он приезжает через некоторое время, иностранец, разве ему объяснишь. А гориллы! Их надо ждать три года. Приехал общий инспектор, дал замечания, а потом индивидуальный приезжает, который привезет животное и говорит: у вас этого нет и этого нет. А им нужен чуть ли не тренажерный зал. Пришлось нам на улице сделать эти дубы, где он будет тренироваться», — описал Айзатуллин сложности.

При этом он отметил, что такие сложности лишь укрепили опыт Татарстана и теперь республика может построить любой зоопарк.