В Татарстане на женщину возбудили дело за мак для выпечки
В Татарстане на жительницу села возбудили уголовное дело из-за того, что она выращивала мак для использования в качестве начинки для выпечки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
В огороде у 52-летней жительницы Кукморского района полицейские обнаружили и изъяли 48 растений мака с признаками культивации. Как рассказали в пресс-службе, наркосодержащие растения были изъяты и направлены на исследование. Масса изъятого вещества составила 1680,0 грамма.
Женщина объяснила, что выращивала мак в качестве начинки для выпечки. Однако против нее возбудили уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
Ранее правительство РФ установило сорта наркосодержащих растений — мака и конопли, которые можно выращивать в России.
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