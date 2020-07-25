Новости общества

10:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане на женщину возбудили дело за мак для выпечки

08:32, 25.07.2020
В Татарстане на женщину возбудили дело за мак для выпечки
Фото: МВД по РТ

В Татарстане на жительницу села возбудили уголовное дело из-за того, что она выращивала мак для использования в качестве начинки для выпечки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В огороде у 52-летней жительницы Кукморского района полицейские обнаружили и изъяли 48 растений мака с признаками культивации. Как рассказали в пресс-службе, наркосодержащие растения были изъяты и направлены на исследование. Масса изъятого вещества составила 1680,0 грамма.

Женщина объяснила, что выращивала мак в качестве начинки для выпечки. Однако против нее возбудили уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Ранее правительство РФ установило сорта наркосодержащих растений — мака и конопли, которые можно выращивать в России.

ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также