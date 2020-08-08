Вакансии с высокой зарплатой: менеджер в Челнах может зарабатывать от 350 тысяч

Подборку высокооплачиваемых вакансий в России за август, зарплата которых составляет более 300 тыс рублей опубликовал сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

По данным сервиса, менеджер по развитию территории в Набережных Челнах может заработать от 350 тыс рублей до вычета налогов. Столько же может заработать руководитель строительного особо опасного объекта на Дальнем Востоке.

От 300 тыс рублей может получать директор обособленного подразделения в ХМАО, профессиональный Android-разработчик в Москве и директор по маркетингу в Ульяновске.

Однако, самыми выгодными вакансиями являются должности директора E-commerce (от 400 тыс) и руководителя департамента по работе с федеральными и локальными сетями в Москве (от 350 тыс).

Среди высокооплачиваемых должностей также есть разработчик React Front-End в Анапе, технический менеджер проектов в Санкт-Петербурге, а также гидрограф в Москве.

Напомним, что вакансия менеджера по развитию территории Набережных Челнов попала в список самых высокооплачиваемых в России.

