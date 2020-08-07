Вакансия менеджера по развитию территории Челнов попала в число самых высокооплачиваемых в России

Вакансия менеджера по развитию территории Набережных Челнов попала в список самых высокооплачиваемых в России.

Соискателю готовы платить 350 тыс. рублей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на подборку сервиса HeadHunter самых интересных предложений о работе.

Самые выгодные предложения о работе найдены в Москве — здесь директору по электронной коммерции (e-commerce) готовы платить 400 тыс. рублей, а руководителю департамента по работе с федеральными и локальными сетями от 350 до 500 тысяч рублей.

Также высокую зарплату — от 350 тыс. рублей до вычета налогов — обещают руководителю строительного объекта на Дальнем Востоке. Директор по маркетингу в Ульяновске может получать от 300 тыс. рублей на руки.

Сегодня кабмин Татарстана поднял зарплаты сотрудников казанского Кремля, хозяйственного управления при кабмине РТ и других бюджетных организаций.

