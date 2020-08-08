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Триатлон в Альметьевске: дистанция в полтора метра и маска

19:04, 08.08.2020
Триатлон в Альметьевске: дистанция в полтора метра и маска
Фото: Ринат Назметдинов

В Альметьевске прошли соревнования в рамках чемпионата России по триатлону. Это первые старты после снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В триатлоне приняло участие более 300 человек. Он проходил с соблюдением всех санитарных норм: дистанция в полтора метра, маска.

Чтобы получить звание «железного человека», спортсменам необходимо пройти Олимпийскую дистанцию в 52 километра: сначала плавание, затем велогонка и бег.

Самые стойкие участники получили медали, кубки и денежное вознаграждение. Но главное, как говорят сами участники, то, что данный этап является отбором на чемпионат Европы.

Напомним, ранее Роспотребнадзор прокомментировал проведение чемпионата России по триатлону в Альметьевске.

Спорт Татарстан

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