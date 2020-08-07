Роспотребнадзор прокомментировал проведение чемпионата России по триатлону в Альметьевске

Фото: Ринат Назметдинов

В Альметьевске с 7 по 9 августа проходит чемпионат России по триатлону. По словам заместителя Роспотребнадзора Татарстана Любови Авдониной, решение о проведении соревнований принял Минспорт.

«Разрешений на проведение мероприятий Роспотребнадзор не дает — это не входит в его компетенцию. Решения о проведении соревнований принимает организующее их ведомство — в данном случае Минспорта. Но там разграничение групп участников по дистанциям, организована термометрия (по аналогии с казанским забегом на прошлых выходных). В водоеме, где проходят соревнования, были исследованы пробы воды, они были в пределах допустимых показателей по нормативам, поэтому в течение дня этот водоем использовался для соревнований», — прокомментировала Авдонина.



Отметим, что это второй массовый забег после введенного режима самоизоляции. Первый прошел в Казани.

