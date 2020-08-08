В Китае распространяется новый смертельный вирус SFTS

В провинции Цзянсу на востоке Китая зарегистрировано более 60 случаев заражения новым вирусом SFTS, который может привести к летальному исходу, сообщает ТАСС, ссылаясь на китайскую газету Global Times.



Медики считают, что этот вирус передается через укусы насекомых. За первое полугодие 2020 года в Китае выявлено 60 инфицированных, семь из них умерли. У инфицированных наблюдались такие симптомы, как повышенная температура, кашель, а также снижение уровня лейкоцитов в крови и образование тромбоцитов.

Местные вирусологи объяснили, что возбудитель этого заболевания был обнаружен еще в 2011 году и относится к семейству буньявирусов, поражающих позвоночных, членистоногих и растения. По мнению китайских вирусологов, исключать возможность передачи этого вируса от человека к человеку нельзя, так как он может распространяться через кровь. Отмечаеттся, что вирус пока что мало изучен.

Напомним, китайские ученые выяснили, что высокий уровень сахара в крови удваивает риск смерти от тяжелых форм коронавируса.

