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МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре

15:44, 08.08.2020
МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре
Фото: 16.mchs.gov.ru

ГУ МЧС РФ по РТ сообщило о надвигающемся на Татарстан сильном ветре.

По данным ведомства, с 18 часов 8 августа до 18 часов 9 августа на территории РТ ожидается сильный ветер порывами до 15-20 м/с. По Казани местами ветер может достигать до 18 м/с.

При усилении ветра в МЧС рекомендовали по возможности не выходить из зданий и не оставлять без присмотра детей.

Ранее МЧС по республике также предупреждало об ухудшении погодных условий.

Общество Татарстан

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