МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре

ГУ МЧС РФ по РТ сообщило о надвигающемся на Татарстан сильном ветре.



По данным ведомства, с 18 часов 8 августа до 18 часов 9 августа на территории РТ ожидается сильный ветер порывами до 15-20 м/с. По Казани местами ветер может достигать до 18 м/с.

При усилении ветра в МЧС рекомендовали по возможности не выходить из зданий и не оставлять без присмотра детей.

Ранее МЧС по республике также предупреждало об ухудшении погодных условий.