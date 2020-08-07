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В МЧС предупредили татарстанцев о грозах и сильном ветре

13:18, 07.08.2020
В МЧС предупредили татарстанцев о грозах и сильном ветре
Фото: 16.mchs.gov.ru

Татарстанский главк МЧС сообщил о грозах и сильном ветре, надвигающихся на республику. Погода испортится уже в пятницу вечером.

ГУ МЧС РФ по РТ сообщает, что с 21:00 7 августа до 18:00 8 августа на территории Татарстана ожидаются грозы и сильный северный ветер порывами до 15-20 м/с. Местами ветер может достигать до 18 м/с.

В МЧС рекомендовали не выходить без надобности из помещений и не оставлять детей без присмотра.

Ранее МЧС также предупреждало об ухудшении погоды в республике.

Общество Татарстан

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