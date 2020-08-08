Александр Друзь перепутал Татарстан с Казахстаном

Приветствуя в видеообращении участников турнира по интеллектуальным играм среди людей с инвалидностью в Лаишево, магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь сообщил, что радуется проведению такого турнира на территории Казахстана. Правда, сразу же исправил свою оговорку.



Напомним, сегодня в Лаишево собрались десятки игроков в интеллектуальные игры. Под руководством звездных капитанов (Анатолия Вассермана, Александра и Ольги Успановых, телекомментатора Владимира Стогниенко) люди с инвалидностью из Лаишево и других городов и поселков республики играют в «Что? Где? Когда?».

Председатель жюри — прославленный знаток Виктор Сиднев. Он сказал «Реальному времени», что с большим удовольствием всегда приезжает в нашу республику, а Лаишево произвело на него очень позитивное впечатление.