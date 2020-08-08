В Курске планируют разбить сквер русско-татарской дружбы

В Курске планируют возвести сквер русско-татарской дружбы. Проект предложили назвать именем поэта Габдуллы Тукая.

Сквер разобьют на проспекте Дружбы. Ранее на этом участке планировали построить детский сад, однако местные жители проголосовали за сквер, сообщает «Курское интернет-телевидение». Детский сад также будет построен, но для него найдут новое место.

Сообщается также, что проект спроектирован за счет средств, выделенных Татарстаном.

Ранее сообщалось, что в честь дружбы Татарстана и Башкортостана в Татарстане планируют открыть памятник писателю, поэту и драматургу Мустаю Кариму.

