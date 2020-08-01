Двести лучших комбайнеров Татарстана получат президентский грант в 100 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане стартовал конкурс комбайнеров на грант президента РТ. Его размер составит 100 тысяч рублей.

Эти деньги смогут получить 200 лучших участников. Главы районов должны объективно вести учет работы и вовремя предоставлять сведения Минсельхозпроду РТ, заявил глава министерства Марат Зяббаров.

«Высокопроизводительный труд на всех участках уборочного конвейера во многом зависит от успешного применения методов стимулирования работников», — приводит слова министра пресс-служба президента РТ.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов распределил гранты на 340 млн рублей между театрами и творческими коллективами. Позже из списка выбыло «Татаркино».