За неделю в Татарстане зарегистрировано 208 случаев коронавируса

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В Татарстане за неделю зафиксировано 14 случаев заболеваний коронавируса в трудовых коллективах. Об этом сегодня рассказала главный государственный санитарный врач по Татарстану Марина Патяшина.

За неделю зарегистрировано 208 случаев заболевания — это на 21 случай меньше, чем на предыдущей неделе. Темп прироста за неделю снизился до 0,5%.



Напомним, что в Татарстане на сегодняшний день зарегистрировано 5 841 заболевших.