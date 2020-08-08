В ветклинику с мигалками: Появилось видео спасения кошки из-под капота автомобиля в Татарстане

Фото: НТР 24

В Сети появилось видео спасения кошки из-под капота автомобиля в Нижнекамске. Животное вытащили в бессознательном состоянии.

На кадрах видно, что до кошки долго не могли добраться, она застряла в моторном отсеке. Волонтеры, в числе которых был ветеринарный врач, смогли ввести анестетик, благодаря которому ее и смогли извлечь. Затем ее быстро доставили в ветеринарную клинику: анестетик действовал всего час, и за это время необходимо было прооперировать животное. Сотрудники ГИБДД вызвались сопроводить волонтеров с мигалками.

Сообщается, что состояние животного остается тяжелым.

Ранее «Реальное время» сообщало , что в Нижнекамске спасли кошку, которая залезла под капот автомобиля и лишилась лапки.

