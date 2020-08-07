В КХЛ официально выявлено 53 заболевания коронавирусом среди хоккеистов

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что на 6 августа в 23 клубах лиги выявлено сразу 53 положительных случая коронавируса:

— Мы провели масштабное тестирование и ориентируемся на данные Роспотребнадзора. На 6 августа выявлено 53 игрока, у которых подтвержден коронавирус. Зараженные хоккеисты будут выводиться из-под потолка зарплат, — приводит слова Морозова «Чемпионат».

Напомним, что еще 13 июля Морозов говорил лишь о шести подтвержденных случаях COVID-19 в клубах КХЛ.

Сегодня стало известно, что лига не разрешит переносы матчей из-за вспышек коронавируса. В случае если команда не сможет явиться на игру из-за большого количества инфицированных, ей будет засчитываться техническое поражение со счетом 0:5.

