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КХЛ не разрешит переносы матчей из-за вспышек коронавируса. Командам будет назначаться техническое поражение

13:10, 07.08.2020
КХЛ не разрешит переносы матчей из-за вспышек коронавируса. Командам будет назначаться техническое поражение

Руководство Континентальной хоккейной лиги на текущий момент не рассматривает возможности переносов матчей из-за вспышек заболеваемости коронавирусом в клубах, сообщает портал Metaratings.

В случае если команда не сможет явиться на игру из-за большого количества инфицированных, ей будет засчитываться техническое поражение со счетом 0:5. Ранее об аналогичном решении объявили и в российской футбольной Премьер-лиге.

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