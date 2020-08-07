КХЛ не разрешит переносы матчей из-за вспышек коронавируса. Командам будет назначаться техническое поражение

Руководство Континентальной хоккейной лиги на текущий момент не рассматривает возможности переносов матчей из-за вспышек заболеваемости коронавирусом в клубах, сообщает портал Metaratings.



В случае если команда не сможет явиться на игру из-за большого количества инфицированных, ей будет засчитываться техническое поражение со счетом 0:5. Ранее об аналогичном решении объявили и в российской футбольной Премьер-лиге.