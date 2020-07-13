Шесть игроков КХЛ заразились коронавирусом

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил о заражении шести хоккеистов лиги коронавирусом. По его словам, подобные проблемы зафиксированы в трех клубах.

«Мы уже говорили, что болезнь обнаружена у двух хоккеистов «Северстали». Кроме того, положительные тесты зафиксированы у трех игроков «Торпедо» и у одного представителя «Спартака».

Двусторонняя пневмония обнаружена у хоккеиста «Амура». Два человека, которые жили с ним в одном номере, изолированы. С остальными партнерами по команде контактов не было. Коронавирус ни у одного из трех игроков не обнаружен», — цитирует Морозова официальный сайт КХЛ.

Ранее медицинские осмотры провели два татарстанских клуба — нижнекамский «Нефтехимик» и казанский «Ак Барс». Сообщений о положительных результатах на коронавирус от них не поступало.

Большинство клубов КХЛ планирует в ближайшее время возобновить тренировки к предстоящему хоккейному сезону.