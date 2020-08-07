В Нижнекамске осенью может появиться производство брынзы и йогурта по турецким рецептам

В Нижнекамске в ноябре может появиться предприятие по производству брынзы и йогурта, о своем проекте «Чинар» участникам инвестиционного совета при главе НМР рассказал Нияз Нурмухаметов.

По словам предпринимателя, на заводе планируется перерабатывать тонну молока в день, сырьё будут собирать со всего Татарстана, а также Башкирии. За точным соблюдением национальных рецептур брынзы, йогурта, творога, айрана и других продуктов будет следить главный инженер-технолог из Турции.

Ожидается, что производство расположится на базе НКЦ, на заводе появится 20 рабочих мест.Участники инвестсовета обещали оказать поддержку проекту, передает пресс-служба Нижнекамского района.

