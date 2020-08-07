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В Челнах на тротуарах перед проезжей частью появились предупреждающие надписи

20:58, 07.08.2020
В Челнах на тротуарах перед проезжей частью появились предупреждающие надписи
Фото: администрация Кировского и Московского районов

В Набережных Челнах на тротуарах перед проезжей частью появились предупреждающие надписи: «Возьми ребенка за руку!», «Слезь с велосипеда!», «Сними наушники!».

Сегодня инициаторы — группа «Источник жизни» совместно с ГИБДД города — нанесли на дороги эти надписи при помощи специальной дорожной краски, кистей и трафарета, передают «Челнинские известия».

Подобные надписи появились на перекрестках улиц Московского района в Казани в начале лета. В июле граффити «Возьмите ребенка за руку», «Сними наушники», «Убедись в безопасности», «Отвлекись от телефона» нарисовали в Елабуге.

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