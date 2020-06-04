На дорогах Казани появились предупреждающие надписи: «Отвлекись от телефона» и «Нажми на паузу»

Фото: администрация Кировского и Московского районов

В Казани на перекрестках улиц Московского района появились предупреждающие надписи на асфальте. Они напоминают пешеходам о правилах безопасности на дорогах.

Так, на разных участках дорог появились напоминания: «Отвлекись от телефона», «На переходе пешком», «Возьми меня за руку», «Нажми на паузу».

Трафареты с напоминаниями для людей сделали ребята из ассоциации детских общественных организаций Московского района «Московская лига», а также неравнодушные жители, передает мэрия Казани.

Ранее Госавтоинспекция республики провела социальный эксперимент и посадила за руль «пьяного» водителя. В роли нарушителя выступил актер ТЮЗа Ильнур Гарифуллин. Молодой человек изображал из себя выпившего водителя, который собирается сесть за руль прямо с бутылкой спиртного.

