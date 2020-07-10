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В Татарстане перед пешеходными переходами появились надписи «Сними наушники» и «Отвлекись от телефона»

14:40, 10.07.2020
В Татарстане перед пешеходными переходами появились надписи «Сними наушники» и «Отвлекись от телефона»
Фото: пресс-службы администрации Тулы (архив)

Сотрудники Госавтоинспекции Татарстана нанесли в Елабуге на пешеходных переходах предупреждающие надписи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так появились граффити: «Возьмите ребенка за руку», «Сними наушники», «Убедись в безопасности», «Отвлекись от телефона».

Сотрудники ГИБДД считают, что подобные надписи привлекут внимание пешеходов и «заставят их задуматься о правильном и безопасном переходе дороги».

Подобные надписи уже есть во многих городах России, в том числе в Туле, Брянске, Севастополе и Иваново.

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