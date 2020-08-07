В пятницу вечером на выездах из Казани собрались длинные пробки

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В пятницу вечером в Казани наблюдаются длинные пробки на выезде из города. В частности, заторы фиксируются на выезде в Авиастроительном районе, на Сухой Реке.

Также движение затруднено на Залесной улице в Кировском районе, на проспекте Победы, в центре города — на Кремлевской, площади Тукая, улице Вишневского. Пробка образовалась и на проспекте Ямашева, возле «Ак Барс Арены».

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробки в столице Татарстана вечером достигают 6 баллов.